Şehit Sözleşmeli Er Akıncı'nın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın Adıyaman'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın Adıyaman'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Askeri yetkililer, Akıncı'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet, annesi Meliha Akıncı'ya şehadet haberini verdi.
Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Abdulkadir Akıncı'nın naaşının, yarın sabah Hatay'da düzenlenecek törenin ardından Adıyaman'a getirileceği ve öğle namazına müteakip Yeni Mezarlık'taki şehitlikte defnedileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.