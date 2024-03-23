Şehit Sözleşmeli Er Akıncı'nın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın Adıyaman'daki ailesine şehadet haberi verildi.

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