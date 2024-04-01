Adıyaman'da CHP'li Tutdere başkan seçildi; AK Parti 6, CHP ve DEVA birer ilçe kazandı

ADIYAMAN'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Abdurrahman Tutdere Belediye Başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 6, CHP ve Deva Partisi ise birer belediye başkanlığı kazandı.

Adıyaman'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 49'unu alan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Parti'li Mehmet Can Hallaç, Besni ilçesinde AK Parti'li Reşit Alkan, Tut ilçesinde AK Parti'li Ercan Öncebe, Sincik ilçesine AK Parti'li Mehmet Korkut, Samsat ilçesinde AK Parti'li Halil Fırat, Gerger ilçesinde AK Parti'li Erhan Aksoy, Gölbaşı ilçesinde CHP'li İskender Yıldırım, Çelikhan ilçesinde Deva Partili Mahmut Şahin seçimin galibi oldu.