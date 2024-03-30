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        Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:44 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:44
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        Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

        Haşim Çeliker idaresindeki 08 DF 509 plakalı hafif ticari araç, çevre yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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