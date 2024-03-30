Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Haşim Çeliker idaresindeki 08 DF 509 plakalı hafif ticari araç, çevre yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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