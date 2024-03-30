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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 23:06 Güncelleme: 30.03.2024 - 23:06
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.Ö’nün kullandığı 02 ABM 254 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habibler köyü civarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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