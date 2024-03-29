İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi

Adıyaman'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını protesto etti.

Demokrasi Parkı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Gezici, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Siyonistlerin Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini artırdığını belirten Gezici, "Bir süredir Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren siyonist İsrail rejimi, son günlerde dilimize getirmeye dahi haya ettiğimiz iğrenç saldırılara girişti. Bu bağlamda Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne yönelik akıl almaz bir saldırı başlatan işgalciler, hastane içerisindeki çok sayıda kadına tecavüz etti." diye konuştu.