HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde partililerle buluştu.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde partililerle buluştu.
Yapıcıoğlu, El Kahtavi Caddesi'nde partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Gazze'de insanlara zulüm yapıldığını söyledi.
Uzun süredir Filistin ve Gazze'nin işgal altında olduğunu belirten Yapıcıoğlu, yaşanan insanlık dramından ötürü üzgün olduğunu ifade etti.
Genel Başkan Yapıcıoğlu, adalet ve insan kaynaklı politikalar yürüterek halka hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.
Yapıcıoğlu, vatandaşlardan partilerine destek vermelerini istedi.
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