HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi

Genel Başkan Yapıcıoğlu, adalet ve insan kaynaklı politikalar yürüterek halka hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Uzun süredir Filistin ve Gazze'nin işgal altında olduğunu belirten Yapıcıoğlu, yaşanan insanlık dramından ötürü üzgün olduğunu ifade etti.

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