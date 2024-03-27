Adıyaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Adıyaman'da dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
İndere köyü yakınlarındaki inşaatın 3'üncü katında çalışan H.K. dengesini kaybederek düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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