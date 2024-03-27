Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtıldı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıttı.

        İHH yetkilileri, kentteki ihtiyaç sahipleri aileleri tespit ederek adreslerine gönüllüler tarafından kumanyaları teslim etti.

        İHH Adıyaman Şubesi Başkanı Mücahit Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın ilk gününden itibaren yardım dağıtımlarına başladıklarını söyledi.

        Yardımların ramazan boyunca süreceğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

        "Yardımların en hızlı şekilde ulaştırılması için gönüllü ekibimizle hafta içi ve sonu gayret gösteriyoruz. Sadece kumanya dağıtımı ile sınırlı kalmıyor, zekat konusunda da yardımlarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ramazan boyunca 2 bin 500 aileye ulaşmak istiyoruz. Aynı zamanda bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza bayramlık hediye etmeye çalışacağız. Bağış yapmak isteyen hayırseverleri dernek binamızda ağırlamaktan mutluluk duyarız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Potin 2024
        Potin 2024
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı

        Benzer Haberler

        Adıyaman Valisi Varol, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi
        Adıyaman Valisi Varol, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi
        Vakıflar Genel Müdürlüğünden Adıyaman'da her gün 500 kişilik iftar
        Vakıflar Genel Müdürlüğünden Adıyaman'da her gün 500 kişilik iftar
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da (2)
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da (2)
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da iftar programında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da iftar programında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da
        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da
        Bakan Özhaseki, AK Parti Adıyaman mitinginde konuştu:
        Bakan Özhaseki, AK Parti Adıyaman mitinginde konuştu: