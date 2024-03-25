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        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:35
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        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'a geldi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, öğle saatlerinde uçakla geldiği Adıyaman Havalimanı’nda Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile partililer tarafından karşılandı. Bakan Özhaseki, ilk olarak seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Özhaseki, daha sonra Adıyaman Valiliği’ni ziyaret ederek, Vali Osman Varol'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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