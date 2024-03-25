Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri, Yeni Mahalle'de durumundan şüphelendikleri İ.A'yı durdurdu.
Bekçiler şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.
Hükümlü İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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