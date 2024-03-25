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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:09
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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri, Yeni Mahalle'de durumundan şüphelendikleri İ.A'yı durdurdu.

        Bekçiler şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

        Hükümlü İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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