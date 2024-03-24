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        Şehit Sözleşmeli Er Akıncı, son yolculuğuna uğurlandı

        SURİYE'nin İdlib kentinde araç kazası sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı (23), memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:20
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        Şehit Sözleşmeli Er Akıncı, son yolculuğuna uğurlandı
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        SURİYE'nin İdlib kentinde araç kazası sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı (23), memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

        Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şehit düştü. Şehadet haberi ile yakınlarını yasa boğan Akıncı'nın cenazesi, bugün helikopterle Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Meliha ve Mehmet Akıncı çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Abdulkadir Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, havalimanından konvoy eşliğinde Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Mehmet Akıncı'yı, Vali Varol ile Bakan Yardımcısı Aydın teselli etti. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı namaz sonrası cenaze, şehitliğe defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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