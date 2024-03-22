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        Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

        Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, basın mensuplarıyla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:55
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        Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, basın mensuplarıyla iftarda buluştu
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        Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, basın mensuplarıyla iftar yaptı.

        Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftar programında Başkan Kılınç, kentte yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

        Programa, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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