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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:39
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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