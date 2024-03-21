Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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