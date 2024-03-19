Bakan Işıkhan: Adıyaman'da sigortalı çalışan sayısı deprem öncesinin üzerine çıktı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremin yaralarını sarmak için yoğun şekilde çalışıldığını söyledi. Desteklerle işletmeleri ayağa kaldırıp, insanların çalışma hayatına kazandırıldığını belirten Bakan Işıkhan, "Depremden önce Adıyaman'da sigortalı çalışan sayısı 73 bindi. Deprem sonrasında bu rakam 34 bine kadar düşmüştü. Çok şükür bugün, çalışan sayısı bakımından deprem öncesi rakamların da üstüne çıktık. Şu anda Adıyaman'daki sigortalı çalışan sayısı 82 bindir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Osman Varol'u ziyaret edip, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Bakan Işıkhan, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları'na katılıp, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, buradaki konuşmasında, depremin ardından yapılan çalışmalar ile Adıyaman'ın yaralarının sarıldığını ve iyileşerek hızla ayağa kalktıklarını ifade ederek, "Felaketin daha ilk saatinden itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bizler de bakanlık olarak sahadaydık. O günden bu yana devlet-millet el ele canla başla çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Adıyaman başta olmak üzere deprem illerinde vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve kimsesiz hissettirmedik" diye konuştu.

Deprem felaketinin ardından bir yandan vatandaşların evlerinin teslim edildiğini bir yandan da ticari hayatın canlandırılması için çalışıldığını vurgulayan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 yıl önce sözünü verdiği gibi depremzede vatandaşlarımızı tek tek yuvalarına kavuşturuyoruz. Yıkılan köy evlerimizi, binalarımızı, iş yerlerimizi, işletmelerimizi bir bir ayağa kaldırıp eskisinden daha verimli, daha aktif bir şekilde çalışma hayatımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak deprem bölgesi illerimize özel olarak uyguladığımız İstihdama Dönüş Programı başta olmak üzere diğer teşvik ve destekler sayesinde maddi kayıplarımızın telafisini gerçekleştiriyoruz. Bunun en net göstergelerinden birisi de Adıyaman'daki sigortalı sayısındaki değişimlerdir. Depremden önce Adıyaman'da sigortalı çalışan sayısı 73 bindi. Deprem sonrasında bu rakam 34 bine kadar düşmüştü. Çok şükür bugün, çalışan sayısı bakımından deprem öncesi rakamların da üstüne çıktık. Şu anda Adıyaman'daki sigortalı çalışan sayısı 82 bindir. Ayrıca Adıyaman'da deprem sonrası kamu hizmetlerini desteklemek üzere 7 bin 856 TYP kontenjanı tahsis ettik. Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için işletmelerimize ve işverenlerimize sağladığımız yardımlar, destekler bu rakamlarda önemli rol oynamıştır. Bu rakamlar önümüzdeki süreçte, yatırımlarımız arttıkça, çalışma hayatı tüm unsurlarıyla tam anlamıyla düzene girdikçe daha da artacaktır."