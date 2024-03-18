Adıyaman Valiliği konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, tiyatro gösterisi gerçekleşti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi.

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