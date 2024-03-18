Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi.

        Adıyaman Valiliği konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, tiyatro gösterisi gerçekleşti.

        Programa Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren,İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Adıyaman Valisi Varol'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Za...
        Adıyaman Valisi Varol'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Za...
        Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı