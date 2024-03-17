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        Adıyaman Valisi Varol'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Adıyaman Valisi Osman Varol, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:10
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        Adıyaman Valisi Varol'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Varol mesajında, kahraman ecdadın Çanakkale Destanını yazarak vatan kıldığı bu topraklarda aziz şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin yeniden diriliş ve varoluş destanı olduğunu vurgulayan Varol, "Bu anlamlı günde 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir destandır." ifadelerini kullandı.

        Varol, Çanakkale ruhunu diri tutmak, bu kutsal topraklara sahip çıkılması gerektiğini aktararak, "Tarih yapan ve tarih yazan bir millet olarak bugün bizlere düşen görev Çanakkale ruhunu diri tutmak, kahraman şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakıp şanlı tarihimizden aldığımız güç ile yeniden büyük ve güçlü Türkiye için yolumuza devam etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

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