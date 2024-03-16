Adıyaman'da üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
M.S.Ç. yönetimindeki 02 BEH 372 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi Kahta Baraj yolu Fatih Parkı civarında B.D. idaresindeki 06 ZUC 08 plakalı otomobil ve park halindeki 02 KC 194 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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