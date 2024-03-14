Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı

        Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı.

        Karapınar Mahallesi'nde bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sırasında beton blok A.K'nın bacağının üzerine düştü.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.K. sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da "Esnaf kart" projesi hayata geçirildi
        Adıyaman'da "Esnaf kart" projesi hayata geçirildi
        Adıyaman'da ağıla giren kurdun koyunlara saldırdığı anlar güvenlik kamerası...
        Adıyaman'da ağıla giren kurdun koyunlara saldırdığı anlar güvenlik kamerası...
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Çin Dostluk Vakfı Adıyaman'da afetzedeler için yaşam alanı kurdu
        Çin Dostluk Vakfı Adıyaman'da afetzedeler için yaşam alanı kurdu
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da halk buluşmasına katı...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da halk buluşmasına katı...