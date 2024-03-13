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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:39
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

        İl ve İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

        Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu araçta 111,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.B.G. tutuklandı, V.T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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