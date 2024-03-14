Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da "Esnaf kart" projesi hayata geçirildi

        Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği tarafından hazırlanan "Esnaf kart" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da "Esnaf kart" projesi hayata geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği tarafından hazırlanan "Esnaf kart" projesi hayata geçirildi.

        Kentte yerel esnafların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen esnaf kart projesi kapsamında, hem esnafın hem de ihtiyaç sahibi kişiler faydalanması hedefleniyor.

        Bağışçılar tarafından Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinden alınarak dağıtılan kartları alan ihtiyaç sahipleri, o kartlarla kentteki yerel marketlerden yada iş yerlerinden alışveriş yapabilecek.

        Ramazan ayında zekat ve fitrelerini vermek isteyen hayırseverler, yardımlarını esnaf kart alarak yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunabilecek.

        Valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, STK temsilcileri, kurum amirleri ve esnaflar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Hatay semalarında görüldü
        Hatay semalarında görüldü
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da ağıla giren kurdun koyunlara saldırdığı anlar güvenlik kamerası...
        Adıyaman'da ağıla giren kurdun koyunlara saldırdığı anlar güvenlik kamerası...
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Çin Dostluk Vakfı Adıyaman'da afetzedeler için yaşam alanı kurdu
        Çin Dostluk Vakfı Adıyaman'da afetzedeler için yaşam alanı kurdu
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da halk buluşmasına katı...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da halk buluşmasına katı...
        Çelikhan'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ku...
        Çelikhan'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ku...