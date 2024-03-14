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        Haberler Dünya Putin seçim öncesi çağrıda bulundu

        Rus lider Putin seçim öncesi konuştu: "Rusya'nın geleceğini belirlemek için birleşmemiz gerek"

        Rusya'da yarın başlayacak ve üç gün sürecek devlet başkanlığı seçimi öncesinde konuşan Rus lider Putin, milyonlarca seçmene Rusya'nın geleceğini belirmek için birleşme çağrısında bulundu. Putin, "Birlik ve kararlığımızın altını çizmek ve harekete geçmek hayati önem taşıyor." dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 14.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:07
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        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde milyonlarca seçmene seslendi.

        Rus lider Putin, Ukrayna'nın ilhak edilmiş bölgeleri de dahil olmak üzere seçmenlere Rusya'nın geleceğini belirlemek için birleşme çağrısında bulundu.

        "HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

        71 yaşındaki Putin, "Birlik ve kararlığımızın altını çizmek ve harekete geçmek hayati önem taşıyor. Verdiğiniz her oy değerli ve anlamlı. Bu nedenle sizden önümüzdeki üç gün içinde oy verme hakkınızı kullanmanızı istiyorum" dedi. Oy verme işleminin "vatanseverlik duygusu" olduğuna dikkati çekti.

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        Rusya'da yarın başlayacak ve Pazar günü sona erecek devlet başkanlığı seçimlerinde, 1999'dan beri devlet başkanı ve başbakan olarak görevde olan Putin'in 2030'a kadar iktidarda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Kamuoyu yoklamalarının çoğunda Putin destekleniyor, geçen ay yapılan bir ankette Putin'in yüzde 75 oranında desteklendiği sonucu çıkmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Vladimir Putin
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