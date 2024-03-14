Putin seçim öncesi çağrıda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde milyonlarca seçmene seslendi.

Rus lider Putin, Ukrayna'nın ilhak edilmiş bölgeleri de dahil olmak üzere seçmenlere Rusya'nın geleceğini belirlemek için birleşme çağrısında bulundu.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR" 71 yaşındaki Putin, "Birlik ve kararlığımızın altını çizmek ve harekete geçmek hayati önem taşıyor. Verdiğiniz her oy değerli ve anlamlı. Bu nedenle sizden önümüzdeki üç gün içinde oy verme hakkınızı kullanmanızı istiyorum" dedi. Oy verme işleminin "vatanseverlik duygusu" olduğuna dikkati çekti. REKLAM