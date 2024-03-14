Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesinin yeni savaş tankını kullandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin yeni geliştirdiği savaş tankı için dün düzenlenen tatbikata katıldı.

Devlete bağlı Kore Merkezi Haber Ajansı, eğitimle ordunun savaş kabiliyetinin ölçüldüğünü, yeni tip ana muharebe tankının da denendiğini bildirdi. Kim, yeni tankı "dünyanın en güçlüsü" diye niteledi.

Eğitim sırasında ağır tanklar, zorlu savaş koşullarına uygun şekilde manevra yaparken hedeflere de ateş etti. Tanklardan birini kullanan Kuzey Kore lideri, "ordumuzdaki tankçıların savaşçı ruhunu perçinliyoruz" diye konuştu.

AP'ye göre tank eğitimi, ABD-Güney Kore ortak tatbikatına bir yanıt. Haberde Pyongyang'ın, tatbikatı Kuzey Kore'nin işgali için bir prova olarak gördüğü yazıldı.

"ÖZGÜRLÜK KALKANI", 4 MART'TA BAŞLADI

ABD ve Güney Kore, "Özgürlük Kalkanı" adlı ortak tatbikata 4 Mart'ta başlamıştı. Bugün sona ermesi planlanan tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirildi. Tatbikata Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı bünyesindeki ülkelerden personelin de gözlemci olarak katılacağı duyuruldu.

REKLAM

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan şubatta yapılan açıklamada, yaklaşık 48 saha çalışmasının planlandığı tatbikatta Kuzey Kore füzelerinin tespiti ve müdahaleye ilişkin çalışmaların gerçekleştirileceği bildirdi.

Kuzey Kore ise tatbikata tepki göstererek "Dünyanın en büyük nükleer gücünün ve 10'dan fazla uydu devletin, bir kıvılcımla bile nükleer savaşın ateşlenebileceği Kore Yarımadası'nda düzenlediği geniş çaplı savaş tatbikatları asla 'savunma' olarak adlandırılamaz" açıklamasını yaptı.

*Haberin görselleri Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından servis edilmiştir.