Adıyaman'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'da otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
M.P. idaresindeki 02 HZ 196 plakalı otomobil A.Ç. idaresindeki 59 LL 513 plakalı traktörle Adıyaman - Gölbaşı kara yolunda çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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