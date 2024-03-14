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        Adıyaman'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        Adıyaman'da otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:50
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        M.P. idaresindeki 02 HZ 196 plakalı otomobil A.Ç. idaresindeki 59 LL 513 plakalı traktörle Adıyaman - Gölbaşı kara yolunda çarpıştı.

        Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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