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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:01
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

        Ekipler, kent merkezinde plakası açıklanmayan bir araçta dedektör köpeğinden de yardım alınarak yapılan aramada, aracın sağ ön çamurluk içinde gizli bölme olduğunu tespit etti. Bölmede, 165,99 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira para ele geçirildi.

        Araçtaki F.C.Ç. ve C.E.C. ise gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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