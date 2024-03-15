Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 02 AAV 601 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde, F.Ç. yönetimindeki 02 ADG 792 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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