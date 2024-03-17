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        Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:30
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        Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde Gülay B. ile T.B. arasında sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada T.B. yanında bulundurduğu tabancayla Gülay B'yi omzundan yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde olduğunu belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.B'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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