Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde Gülay B. ile T.B. arasında sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada T.B. yanında bulundurduğu tabancayla Gülay B'yi omzundan yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde olduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.B'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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