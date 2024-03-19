Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da iş insanlarıyla buluştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, afet öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının şu anda 82 bine çıktığını belirtti.

Bakan Işıkhan, Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret etti, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra OSB Müdürlüğü'ne geçen Işıkhan, burada kentteki sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Işıkhan, buradaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen Adıyaman'ın çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini söyledi.

Işıkhan, Adıyaman'ın yaralarını sardığını, iyileştiğini ve ayağa kalktığını vurgulayarak, felaketin ilk saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşların sahada milletle el ele ve canla başla çalıştığını dile getirdi.

- Sigortalı çalışan sayısı deprem öncesini aştı

Depremin etkilediği illerdeki vatandaşları yalnız bırakmadıklarına ve kimsesiz hissettirmediklerine işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Şimdi görüyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 1 yıl önce sözünü verdiği gibi depremzede vatandaşlarımızı tek tek yuvalarına kavuşturuyoruz. Yıkılan köy evlerimizi, binalarımızı, iş yerlerimizi, işletmelerimizi bir bir ayağa kaldırıp eskisinden daha verimli, daha aktif bir şekilde çalışma hayatımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak deprem bölgesi illerimize özel olarak uyguladığımız İstihdama Dönüş Programı başta olmak üzere diğer teşvik ve destekler sayesinde maddi kayıplarımızın telafisini gerçekleştiriyoruz. Bunun en net göstergelerinden birisi de şehrimizin sigortalı sayısındaki değişimlerdir. Depremden önce Adıyaman'da sigortalı çalışan sayısı 73 bin idi. Deprem sonrasında bu rakam 34 bine kadar düşmüştü. Çok şükür bugün, çalışan sayısı bakımından deprem öncesi rakamların da üstüne çıktık. Şu anda Adıyaman'daki sigortalı çalışan sayısı 82 bindir. Ayrıca Adıyaman'da deprem sonrası kamu hizmetlerini desteklemek üzere 7 bin 856 TYP kontenjanı tahsis ettik. Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için işletmelerimize ve işverenlerimize sağladığımız yardımlar, destekler bu rakamlarda önemli rol oynamıştır. Bu rakamlar önümüzdeki süreçte, yatırımlarımız arttıkça, çalışma hayatı tüm unsurlarıyla tam anlamıyla düzene girdikçe daha da artacaktır."

- "Önümüzde yerel hizmetlerimizi şahlandıracak önemli bir eşik var"

Işıkhan, Adıyaman'ın ekonomisini, çalışma hayatını, ticaretini, üretimini, istihdamını eskisinden çok daha iyi bir hale getirip canlandırmak için hep birlikte çalışacaklarını anlattı.

Bu noktada özellikle yerel yöneticilere büyük iş düştüğüne dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

"Çünkü biliyoruz ki kalkınma sürecini başlatan ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan yerel yönetimlerdir. Biz bu noktada Adıyaman'ın ferasetine, tercihlerine güveniyoruz. 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da, şehrinin geleceği için alın teri döken kadroları iş başında görmek istiyoruz. Adıyaman her zaman milli iradenin, demokrasimizin, vatan millet mücadelemizin sarsılmaz kalelerinden birisi olmuştur. Adıyaman'ın kalkınma mimarları olan siz kıymetli hemşerilerimde bu azim, bu kararlılık, bu sevda oldukça bizim sırtımız yere gelmez Allah'ın izniyle. Bu şehrin has evlatları çalışanı da bilir, lafla, yalanla peynir gemisi yürütme derdinde olanları da çok iyi bilir. Önümüzde yerel hizmetlerimizi şahlandıracak önemli bir eşik var. 31 Mart'ta gerçek belediyeciliğin başkan adayıyla, Ziya Polat ile Adıyaman için yeni bir hizmet dönemi başlayacak. Bu anlamda destek istiyoruz. Adıyaman'a güveniyoruz, inanıyoruz. Ben inanıyorum ki sizlerin de gayretiyle Türkiye Yüzyılı yolunda Adıyaman'ı hep birlikte inşa edeceğiz."

Konuşmaların ardından program basına kapalı sürdü.

Programa, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Belediye Başkanı adayı Ziya Polat ve iş insanları katıldı.