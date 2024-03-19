İftar sofralarının vazgeçilmezi etsiz çiğ köfte

Adıyaman'ın coğrafi işaretli lezzeti etsiz çiğ köfte, ramazanda iftar sofralarının aranan lezzeti olmaya devam ediyor.

Kentte hemen her evin vazgeçilmezi olan çiğ köfte, köftelik bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin yoğrulmasıyla hazırlanarak, marul, limon, salatalık ve ayranla tüketiliyor.

Adıyamanlılar tarafından evlerde hazırlanan çiğ köfte, kentte son yıllarda bu alanda üretim yapan işletmelerin artmasıyla yurdun dört bir yanında tüketilmeye başlandı.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, AA muhabirine, son dönemlerde çiğ köftenin sektör haline geldiğini söyledi.

İftar sofralarında çiğ köftenin sık sık yer aldığını aktaran Aslantürk, "Çiğ köfte, ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi. Bu nedenle Adıyaman'ımızda da bu iş yerleri mevcut. Geçmişte bu kadar yoğun ve gelişmiş bir çiğ köfte sektörü yoktu ama artık Türkiye'de sektör haline geldi. Hemen her gün Adıyaman adının geçtiği yeni işletmeler açılıyor ve bu da bizi sevindiriyor, gururlandırıyor." dedi.

Kentteki tesis sayısının her geçen gün arttığını belirten Aslantürk, bu sayede çiğ köftenin, Türkiye'nin tüm illerine gönderilip tüketiciye taze şekilde sunulduğunu vurguladı.

İşletme sahibi Murat Aslantürk ise ramazanda ekstra yoğunluk yaşandığını söyledi.

Çiğ köftenin kaliteli malzemelerden yapıldığını anlatan Aslantürk, şöyle konuştu:

"Çiğ köfte yapılırken her şeyden önce en kaliteli malzemeler kullanmalıyız. Yani soğanından biberine kadar en iyisini seçmeliyiz. Bunların yanında iyi bir ustalık da gerekiyor. Malzemeler harmanlandıktan sonra ağızda sakız gibi kıvam alması gerekiyor. Çiğ köfte bizim coğrafi işaret belgeli ürünümüz. İftar saatlerinde çok yoğun oluyoruz. Normal günün dışında bir yoğunluk oluşuyor. Bizler de iftar saati öncesi hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. Adıyaman çiğ köftesi, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılıyor."

Vatandaşlardan Ali Rıza Bilgiç de çiğ köftenin hemen her evde yoğrulduğunu, kendisinin de haftada 2-3 kez yoğurup zevkle yediğini kaydetti.