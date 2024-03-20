Adıyaman'da bir doktor uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda kentte doktorluk yapan A.A ve A.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları, araştırmalar ve ihbarlar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.

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