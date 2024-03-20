Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da çarpışan otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı

        Adıyaman'ınKahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da çarpışan otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ınKahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.K. idaresindeki 44 NE 816 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolu sanayi kavşağında R.C. yönetimindeki 42 GN 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bakan Işıkhan, Adıyaman'daki iftar programında konuştu:
        Bakan Işıkhan, Adıyaman'daki iftar programında konuştu:
        Bakan Işıkhan: Adıyaman'da sigortalı çalışan sayısı deprem öncesinin üzerin...
        Bakan Işıkhan: Adıyaman'da sigortalı çalışan sayısı deprem öncesinin üzerin...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da iş insanlarıyl...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da iş insanlarıyl...
        İftar sofralarının vazgeçilmezi etsiz çiğ köfte
        İftar sofralarının vazgeçilmezi etsiz çiğ köfte
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü