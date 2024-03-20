Adıyaman'da çarpışan otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı
Adıyaman'ınKahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ınKahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 44 NE 816 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolu sanayi kavşağında R.C. yönetimindeki 42 GN 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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