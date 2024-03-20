Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
T.A idaresindeki 02 ABD 761 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 02 BB 789 plakalı motosikletle Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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