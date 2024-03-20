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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:36
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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "kasten yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin saklandığı adresi belirledi.

        Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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