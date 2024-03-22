Adıyaman Valisi Varol yaşlılarla bir araya geldi

Programa, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve aileler katıldı.

Vali Varol, ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni etti.

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