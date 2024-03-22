Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman Valisi Varol yaşlılarla bir araya geldi

        Adıyaman Valisi Osman Varol, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman Valisi Varol yaşlılarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman Valisi Osman Varol, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarla iftar yaptı.

        Altınşehir Mahallesi'ndeki Belediye Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programında Vali Varol,yaşlılarla sohbet edip haftalarını kutladı.

        Vali Varol, ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni etti.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Kuzey Kore'den tarafsız saha talebi
        Kuzey Kore'den tarafsız saha talebi
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Fenerbahçe hücumda zirvede!
        Fenerbahçe hücumda zirvede!
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da bir doktor uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
        Adıyaman'da bir doktor uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
        Adıyaman'da çarpışan otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı
        Adıyaman'da çarpışan otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bakan Işıkhan, Adıyaman'daki iftar programında konuştu:
        Bakan Işıkhan, Adıyaman'daki iftar programında konuştu: