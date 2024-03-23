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        Adıyaman'a şehit ateşi düştü

        TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 20:42 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:45
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        Adıyaman'a şehit ateşi düştü
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        TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.

        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeden tahliye edilerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü.

        Maliha ve Mehmet Akıncı çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Abdulkadir Akıncı'ın acı haberi, Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan akraba ve komşular, aileye taziyeye koştu. Ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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