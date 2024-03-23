Adıyaman'a şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeden tahliye edilerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü.