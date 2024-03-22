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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:00
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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yusuf Ağaç yönetimindeki 46 AAH 094 plakalı otomobil, Serdar A. idaresindeki 02 LD 532 plakalı otomobille Adıyaman-Kahramanmaraş kara yolu Belören Beldesi yol kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada öldüğü belirlenen otomobil sürücüsü Ağaç'ın cenazesi, kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Araçta bulunan 3 yaralı, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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