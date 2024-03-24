Şehit Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile diğer ilgililer katıldı.

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

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