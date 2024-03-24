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        Şehit Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

        Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:46
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        Şehit Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

        Şehit Akıncı'nın naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

        Şehidin babası Mehmet, annesi Meliha ve kardeşi Nehir Akıncı törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile diğer ilgililer katıldı.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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