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        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da (2)

        MUHTARVE STK TEMSİLCİLERİ İLE İFTAR YAPTIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, muhtarlar ve STK temsilcileriyle iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:55
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        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da (2)
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        MUHTARVE STK TEMSİLCİLERİ İLE İFTAR YAPTI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, muhtarlar ve STK temsilcileriyle iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Özhaseki, deprem felaketinin ardından bölgenin normalleşmesi adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bütün işler bitinceye kadar, bütün hak sahipleri 'size hakkımız helal olsun' deyinceye kadar buradayım" dedi. Depremde 680 bin ev ve 170 bin işyerinin yıkıldığını kaydeden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Depremlerde 680 bin evimiz, 170 bin işyerimiz yıkıldı. Maddi zarar 104 milyar dolar. İşin manevi zararını ölçecek bir cihaz çıkmadı daha her evde acı tütüyor. Hangi eve çay içmeye gitsek emin olun gözyaşları hala sel gibi akıyor. Zaten evden çıkarken hepimiz ağlayarak çıkıyoruz. Fakat bu felaket büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Çok şükür bizler hizmet eriyiz. Bu işleri yapmak istiyoruz insanımızın duasını almak istiyoruz. Ama bir taraftan da o günlerde sadece gelip buralarda turistik ziyaret gibi yaparak sonra da selfiler çekip giden belediye başkanları vardı. Siz onların kim olduğunu biliyorsunuz. Hava attıkları zaman yerlerinde durulmuyor, milyonlarca nüfusları var. Hiçbir sorumluluk hissetmediler."

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