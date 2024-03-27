Adıyaman Valisi Varol, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, ramazan ayı dolayısıyla yurtta kalan üniversite öğrencileriyle iftar yaptı.

Altınşehir Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında Vali Varol, öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Vali Varol, "Rahmet, bereket, kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhlarımızın güzel öğütlere ve uyarıcı telkinlere açık olduğu Ramazan ayının öğrencilerimize huzur getirmesi temennisiyle büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edecek geleceğimizin mimari sevgili gençlerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyoruz." dedi.