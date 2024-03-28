Adıyaman'da merdivenden düşen işçi yaralandı
Adıyaman'da merdivenden düşen işçi yaralandı.
Adıyaman'da merdivenden düşen işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmede çalıştığı esnada dengesini kaybederek merdivenden düşen A.T. yaralandı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının iyi olduğu öğrenildi.
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