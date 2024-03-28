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        Gazze'deki bebekler için Adıyaman'da üretilen zıbın takımları yola çıktı

        Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici kadınların Gazze'deki bebekler için ürettiği 10 bin zıbın takımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:18
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        Gazze'deki bebekler için Adıyaman'da üretilen zıbın takımları yola çıktı
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        Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici kadınların Gazze'deki bebekler için ürettiği 10 bin zıbın takımı tamamlandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Dikiş makineleri Gazzeli çocuklar için çalışıyor projesi" kapsamında yaklaşık 45 usta öğreticinin 10 bin yeni doğan bebek takımı ürettiğini belirtti.

        Bu takımların 50 bin parçadan oluştuğunu dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

        "Bugün ekip arkadaşlarımızla beraber yardım tırımızı Mersin'e oradan da Gazze'ye ulaştıracağız. Bu vesileyle Gazze'deki vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Tüm dünyanın gözü önünde yapılan bu katliamı kınıyoruz. Gazelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve bundan sonra da yardımlarımızın devam edeceğini belirtiyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

        Gazzeli bebekler için üretilen zıbın takımlarının yüklendiği tır, Mersin'e hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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