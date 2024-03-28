Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilde, ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilde, ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı.

        Aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.T. ve T.A. gözaltına alındı.

        Öte yandan C.T'ye yapılan alkol testinde şahsın alkollü olduğu tespit edilirken cezayi işlem uygulanarak, sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Gazze'deki bebekler için Adıyaman'da üretilen zıbın takımları yola çıktı
        Gazze'deki bebekler için Adıyaman'da üretilen zıbın takımları yola çıktı
        Adıyaman'da merdivenden düşen işçi yaralandı
        Adıyaman'da merdivenden düşen işçi yaralandı
        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        "Zimem defteri" geleneği Adıyaman'da yaşatılıyor
        "Zimem defteri" geleneği Adıyaman'da yaşatılıyor
        Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtıldı
        Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtıldı