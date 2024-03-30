Gölbaşı'nda seyir halindeki araç alev aldı

Yangını fark eden M.U. aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde M.U. idaresindeki 02 ABN 396 plakalı pikabın motor kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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