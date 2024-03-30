Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Gölbaşı'nda seyir halindeki araç alev aldı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi seyir halindeyken alev alan pikapta maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölbaşı'nda seyir halindeki araç alev aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi seyir halindeyken alev alan pikapta maddi hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde M.U. idaresindeki 02 ABN 396 plakalı pikabın motor kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden M.U. aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekipleri araç yangınını büyümeden söndürürken, yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Adıyaman'da TOKİ şantiyesindeki konteyner yangını 2 saatte söndürüldü
        Adıyaman'da TOKİ şantiyesindeki konteyner yangını 2 saatte söndürüldü
        Adıyaman'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
        İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto e...
        İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto e...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi