Gölbaşı'nda seyir halindeki araç alev aldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi seyir halindeyken alev alan pikapta maddi hasar oluştu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi seyir halindeyken alev alan pikapta maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde M.U. idaresindeki 02 ABN 396 plakalı pikabın motor kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını fark eden M.U. aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri araç yangınını büyümeden söndürürken, yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.
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