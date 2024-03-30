Çok satan albümün arka planındaki hikaye: Miley Cyrus ve Liam Hemsworth

2018 DÖNÜM NOKTASI OLUYOR!

2016 yılında tekrar bir araya geliyorlar. 2018 yılında ise Miley ve Liam'ın hayatında iki büyük dönüm noktası yaşanıyor, evleniyorlar ve evleri yanıyor. Miley yaşanan iki olayı şöyle değerlendiriyor:

"Evlenmenin bizi değiştirmesinden çok, evi kaybetmenin bizi değiştirdiğini söyleyebilirim."