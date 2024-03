Çok satan albümün arka planındaki hikaye: Miley Cyrus ve Liam Hemsworth

İMALARLA DOLU ENDLESS SUMMER VACATION ALBÜMÜ

Miley 13 Ocak'ta yani Liam'ın doğum gününde "Flowers" şarkısını yayınladı. Şarkıda kullandığı melodi ise Liam'ın ona ithaf ettiği Bruno Mars'ın "When I Was Your Man" şarkısıyla inanılmaz bir benzerlik gösteriyor. Miley, bu şarkıda Liam tarafından gördüğü kötü muammeleleri ve artık bunları nasıl arkasında bıraktığını adeta bir özgürlük ilanı gibi anlatıyor.