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        Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:46
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        Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Mimar Sinan Kültür Parkı'nda havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeyeİl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen M.A. Av tüfeği ile yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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