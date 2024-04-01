Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Mimar Sinan Kültür Parkı'nda havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeyeİl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen M.A. Av tüfeği ile yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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