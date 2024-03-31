Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da hasta veya engelliler "seyyar sandık"ta oylarını kullandı

        Adıyaman'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da hasta veya engelliler "seyyar sandık"ta oylarını kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

        Adıyaman İl Seçim Kurulu görevlileri, Turgut Reis Mahallesi'nde ikamet eden ve hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların evine "seyyar sandık" götürdü.

        Sandık görevlileri, Süleyman Zeynep Işık çifti ile Saniye Ulu'nun evlerine giderek oy kullanma hakkında seçmenleri bilgilendirdi.

        Vatandaşlar, "seyyar sandık"ta oylarını kullandı.

        Saniye Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemediğini belirterek, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

        Süleyman Işık ise okula oy kullanmaya gidemediğini ifade ederek, "sandığı ayağına kadar getiren" ekiplere teşekkür etti.

        Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 51 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Gölbaşı'nda seyir halindeki araç alev aldı
        Gölbaşı'nda seyir halindeki araç alev aldı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Adıyaman'da TOKİ şantiyesindeki konteyner yangını 2 saatte söndürüldü
        Adıyaman'da TOKİ şantiyesindeki konteyner yangını 2 saatte söndürüldü
        Adıyaman'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü