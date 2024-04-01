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        Adıyaman Besni'deki geçersiz oylar yeniden sayılıyor

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yapılan itirazlar üzerine 1113 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 01.04.2024 - 18:59
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        Adıyaman Besni'deki geçersiz oylar yeniden sayılıyor
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yapılan itirazlar üzerine 1113 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verildi.

        CHP ilçe başkanlığınca yapılan itirazlar üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan incelemelerin ardından geçersiz sayılan 1113 oyun yeniden sayılmasına karar verildi.

        Kararın ardından ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılmasına başlandı.

        ​​​​​​​Kesin olmayan sonuçlara göre, Besni ilçesinde 6 bin 912 oy alan AK Parti'li Reşit Alkan seçimi kazanmış, en yakın rakibi CHP adayı Vakkas Açar ise 6 bin 892 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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