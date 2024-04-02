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        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:04
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        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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