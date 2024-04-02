Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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