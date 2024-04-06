Adıyaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Kesmetepe Beldesi'nde traktörüyle tarla süren Mehmet Karaboğaz (70), indiği esnada aniden hareket eden aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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