Adıyaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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