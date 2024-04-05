Adıyaman İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'e Polis Haftası ziyareti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'i makamında ziyaret etti.

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