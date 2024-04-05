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        Adıyaman'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile yolcu otobüs çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:43
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        Adıyaman'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile yolcu otobüs çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Murat A. idaresindeki 45 TC 661 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman kara yolu küçük sanayi sitesi yakınlarında Mehmet C. idaresindeki 02 AG 122 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat A. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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