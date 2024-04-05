Adıyaman'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile yolcu otobüs çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile yolcu otobüs çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Murat A. idaresindeki 45 TC 661 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman kara yolu küçük sanayi sitesi yakınlarında Mehmet C. idaresindeki 02 AG 122 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat A. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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